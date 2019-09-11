صورة| هدية إيمي طلعت زكريا لهنا الزهد قبل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا صورتين، عبر حسابها على إنستجرام، بمناسبة زفاف الفنانة هنا الزاهد.

وظهرت في إحدى الصورتين برفقة هنا، والصورة الأخرى للهدية التي قدمتها إيمى لهنا، وهي عبارة عن "منديل الزواج"، ومطرز عليه اسمي "فهمي وهنا"، وعلقت عليه: "مبروك يا أحلى عروسة".

يشار إلى أن حفل زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد يقام، اليوم الأربعاء، بعد عام من خطوبتهما.