منة فضالي في الجيم ودانييلا رحمة بفستان قصير.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- محمد مجدي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

"الخليج 365" يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

ياسمين رئيس

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة سيلفي جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، وهي تقود سيارتها.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة دانييلا رحمة صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير من اللون الأبيض.

نرمين ماهر

نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، وهي تجلس في منزلها.

نيكول سابا

نشرت الفنانة نيكول سابا صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، وهي تقف وسط الأشجار.

هنا الزاهد

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نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال.

عمر السعيد

نشر الفنان عمر السعيد صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة مميزة، مرتديا نظارة شمسية.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة أنيقة مرتدية فستان من اللون البينك ونظارة شمس.

جميلة عوض

نشرت الفنانة جميلة عوض صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي مستلقية على السرير وشعرها مفرود حولها.

شيماء سيف

نشرت الفنانة شيماء سيف صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، وعلقت: "وحشتوني".

إنجي علي

نشرت الإعلامية إنجي علي صورة تجمعها بالفنانتين غادة عادل وياسمين عبدالعزيز في عيد ميلاد صديقة لهن.