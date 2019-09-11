بالصور| بسمة مع أبطال "بعلم الوصول" في العرض الثاني للفيلم بـ"تورنتو"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشرت الفنانة بسمة، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا من العرض الثاني لفيلمها "بعلم الوصول" الذي يعرض بمهرجان تورنتو.

وظهرت بسمة في الصور مع فريق عمل الفيلم، وظهر معها الفنان محمد فراج ومخرج الفيلم هشام صقر. ويعرض فيلم "بعلم الوصول"، في مهرجان تورنتو في دورته الـ 44، ضمن قسم اكتشافات (Discovery) الذي يسلط الضوء على المخرجين الواعدين، ومن المقرر أن يعاد عرض الفيلم مرة أخرى يوم الأحد 15 سبتمبر.

ويشارك في بطولة فيلم "بعلم الوصول" كل من بسنت شوقي ومحمد سرحان ولبنى عسل ورفل عبدالقادر، ويشارك في إنتاجه شركتا "White Feather" لـ"هشام صقر، و"فيلم كلينيك" لمحمد حفظي.