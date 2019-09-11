صور| "استاند أب كوميدي" لأحمد أمين وعروض راقصة وتكريمات في افتتاح "المسرح التجريبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر:

أقيم حفل افتتاح مهرجان المسرح التجريبي والمعاصر فى دورته الـ26، مساء اليوم، برئاسة الدكتور سامح أمين، بالسلام الوطني، تبعه عرض راقص، ثم فيلم قصير عن عروض وأنشطة المهرجان، وقدم الفنان أحمد أمين عرض "استاند أب كوميدي".

وحضر حفل الافتتاح الفنانين سميحة أيوب، وأحمد كمال، وأحمد عبدالعزيز، ومديحة حمدي، وسيد رجب، وعمرو عابد، وسميرة عبد العزيز، ومجدى فكري، وأشرف طلبة، والمخرج ناصر عبدالمنعم، والمخرج طارق الدويري.

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وكرم المهرجان 5 رموز مسرحية من العرب والأجانب وهم الكاتب لي بروير من أمريكا، والمخرج ثيودوروس تيرزوبولوس من اليونان، والدكتورة جيسيكا كاهوا من أوغندا، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني من مصر، والمخرج زياني شريف عياد من الجزائر، والمخرج محسن العلي من العراق.

كما منحت "ميدالية المهرجان" لمجموعة من الفنانين وكتاب المسرح المصري تقديرا لإسهاماتهم الفنية والنقدية في المهرجان، وهم: الفنانة سميرة عبدالعزيز، والناقد عبد الرازق حسين، والفنان سيد رجب، والمخرج أحمد كمال، واسم المخرج هناء عبد الفتاح، والناقد حازم شحاتة، واسم المخرج محمد أبو السعود.

وتستقبل مسارح القاهرة عروض المهرجان وهي "الغد بالعجوزة، متروبول، ميامى، السلام، العائم الصغير، العائم الكبير، البالون، مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، مركز الإبداع الفني، مسرح الجمهورية، والفلكي الجامعة الأمريكية قاعة إيوارت".

كما كرم المهرجان الكاتب لي بروير، من أمريكا، والدكتورة جيسيكا كاهوا، من أوغندا، والكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، من مصر، والمخرج زيانى شريف عياد، من الجزائر، والمخرج محسن العلى، من العراق.