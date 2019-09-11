"يا روح قلبي وتتربى في عزكم".. نجوم الفن يهنئون حنان مطاوع بعد استقبال مولودتها الأولى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفاعل نجوم الفن مع كشف الفنانة حنان مطاوع عن إنجابها مولودتها الأولى، وحرصوا على تقديم التهنئة لها ولزوجها، بعد نشر حنان صورة لها من داخل المستشفى، بصحبة زوجها ووالدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، وأخفت وجه ابنتها.

وعلقت: "من فترة قريبة، ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين، بابنتي أماليا، على فكرة أماليا اسم مصري قديم (فرعوني) معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك، ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات".

ونرصد في هذا التقرير أبرز ما تعليقات نجوم الفن..

ريهام أيمن

مبروك يا حبيبتي وحمد الله على سلامتكم.

ميرهان حسين

يا روح قلبي يا روح قلبي، مبروك يا أحلى مامي وقدوة، ربنا يخليها يا حبيبتي ويحميها و يبارك فيها.

إنجي علي

ألف مبروووووك حبيبتي.

سوزان نجم الدين

الف مبروك يا حبيبتي.

مي سليم

ألف ألف مبروك.

محمد عز

بسم الله ما شاء الله ألف ألف مبروووك ربنا يحفظها لكم.

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إيمان العاصي

يا روح قلبي، ما شاء الله، الله أكبر، الله يحميها ويبارك فيها، فرحانة قوي ليكي يا حنان.

مي فاروق

ما شاء الله حبيبتي، ألف مبروك ربنا يحفظها ويسعدها ويجعلها من الصالحين حبيبتي.

مبروك يا حبيبتي.

رانيا ياسين

ألف مبروووك يا أم أماليا تتربي في عزكم اللهم بارك.

كندة علوش

مبروك ألف مبروك.

جيهان خليل

حبيبتي ألف ألف ألف ألف ألف مبروك، قلبي فرحان مبسوط ليكي، ربنا يسعد قلبك ويباركلكم فيها.

خالد سليم

ألف مليون مبروك يا حبايبي، ربنا يخليكم ليها ويطرح لكم البركة فيها، وألف حمد الله على سلامتك.

شذا

مبروك يا نوني يا أحلى وأطيب مامي في الدنيا، مبرووووك ليكوا حبيبتي أنتي و باباها.

أحمد زاهر

مبروك يا نونا الف مليون مبروك تتربي في عزك و عز ابوها ان شاء الله.

مي كساب

ما شاء الله تتربي في عزك حبيبتي ربنا يفرحكم بيها.