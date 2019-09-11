عادل عبده مخرجًا لحفلي افتتاح وختام "الإسكندرية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشر الناقد الفني الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، صورا له مع المخرج المسرحي الكبير عادل عبده، الملقب بفارس المسرح الاستعراضي، عبر حسابه على "فيسبوك"، كاشفا عن توليه إخراج حفلي افتتاح وختام المهرجان.

وأشار رئيس المهرجان إلي توقيع عقد إخراج وتصميم استعراضات حفلي افتتاح وختام مهرجان الإسكندرية السينمائي في دورته الـ35.

يذكر أن عبده أخرج حفلي الافتتاح والختام في 3 دورات سابقة، وصفت بالمبهرة والساحرة.