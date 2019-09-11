محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا من احتفالها أمس بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان.
وحضر الاحتفال شقيقتها الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها حسن الرداد، والمخرج رامي إمام، والفنانة شيماء سيف وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وآخرين.
وكانت دنيا قد نشرت صورة جمعتها بزوجها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب، يارب كل أيامك مليئة بالنجاح، والضحك والسلام، أحبك كثيرًا وفخورة بيك، ربنا يحميك يا حبيبي".
وتزوجت الفنانة دنيا سمير غانم بالإعلامي رامي رضوان، عام 2013، وأنجبت منه ابنتهما "كايلا".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. هكذا احتفلت دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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