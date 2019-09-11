بعد غياب 40 عاما.. محمد عبده يعود لـ جازان والكشف عن تفاصيل حفلته وموعدها

يحيي الفنان محمد عبده، حفلة غنائية في جازان يوم الأحد بعد القادم الموافق 22 سبتمبر، وتعد هي الأولى له منذ نحو 40 عاما، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ 89.

وبحسب “عكاظ”، من المقرر أن تشهد الحفلة عدداً من الاستعراضات الوطنية على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري.

وقالت الهيئة العامة للسياحة في جازان عبر حسابها على موقع التدوين المصغر «تويتر»، إن حفلات غنائية سوف تشهدها المنطقة في اليوم الوطني للمملكة، بحضور محمد عبده، والفنان تركي الذي سيكون موجوداً في الأمسية ذاتها.

وحددت الهيئة المدة الزمنية للحفلة بنحو 8 ساعات، يتخللها العديد من الفقرات المتنوعة التي تتزامن مع الاحتفالات باليوم الوطني، وتشمل رقصات شعبية، وفقرات غنائية، ومسرحية لعدد من نجوم الفن في المملكة.

يذكر أن محمد عبده كان من الشغوفين بالغناء على مسارح مدن المملكة، ومن ضمنها مدينة جازان التي شهدت طفولته وارتبط بها ارتباطاً وثيقاً.

وقال عبده إن منطقة جازان لها وقع خاص على قلبي ومكانة كبيرة وبالذات محافظة صبيا، وذلك يعود بسبب أهلها وأجوائها وثقافتها بشكل عام، وأغنية مثل صبيا هي إهداء لمن يلومنا في حبها.