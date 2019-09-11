شاهد.. الحلقة الثانية من رحلة جبل الجزء الثاني

طرح الفنان حسين الجسمي الحلقة الثانية من برنامج "رحلة جبل الجزء الثاني"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". ويأخذ الجزء الثاني من برنامج "رحلة جبل" حول تجربة الفنان حسين الجسمي كأحد أهم نجوم الخليج في مجال الغناء والطرب ويصطحب المشاهدين في رحلة خاصة مع النجم الإماراتي بأسلوب برامج الواقع. حول تجربة الفنان حسين الجسمي كأحد أهم نجوم الخليج في مجال الغناء والطرب ويصطحب المشاهدين في رحلة خاصة مع النجم الإماراتي بأسلوب برامج الواقع. Advertisements ويأتي ذلك بعد أن تطوِّر الجزء الأول إلى نشأة الفنانين الإماراتيين حسين الجسمي وعرّج دبي أوبرا ، ليضيف هذا الإنجاز إلى مجموعة طويلة من النجاحات الفنية والحفلات المتميزة.

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