قبل عرض فيلم "The Addams Family".. تفاصيل أولى أغانيه الخاصة

كشف المنتج العالمي جوناثان جليكمان عن تفاصيل أولى أغاني فيلمه المقبل بعنوان "My Family"، وهي تعد الأغنية الرسمية لفيلم "The Addams Family"، ومن المقرر أن يقوم بغنائها الباند العالمي ميجوس، ويشاركهم في الغناء الفنانة العالمية كارول جي، و الفنان العالمي سنوب دوج، و الباند العالمي

روك مافيا.

وقرر المنتج العالمي جوناثات جليكمان أن أغنية "My Family"، سوف تطرح يوم الجمعة الموافق 13 سبتمبر، وهو ذات يوم عرض الفيلم، بينما سوف يتم طرح أغنية "Haunted Heart" للفنانة العالمية كريستينا أجيليرا،

فيما بعد.

Advertisements

وفيلم "The Addams Family" من تأليف مات ليبرمان، وإخراج كل من كونراد فيرنون، و جريج تيرنان، وبطولة كل من

تشارليز ثيرون، فين وولفهارد، كلوي جرايس موريتز، بوم كليمنتيف، أوسكار إسحاق، كاثرين أوهارا، ميكي ماديسون، أليسون جاني، آيمي جارسيا، نيك كرول، ماجي ويلر، بيت ميدلر، مارتن شورت، هارلاند ويليامز، جنيفير لويس.

وتدور أحداث الفيلم حول عائلة جليوية غريبة الأطوار، في إطار كوميدي، وهي نسخة من الرسوم المتحركة من سلسلة تشارلز أدامز.