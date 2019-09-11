أفضل 10 مسلسلات أجنبية منذ بداية 2019

مشهد من مسلسل "تشيرنوبل" ويعد من أفضل مسلسلات العام

أوشك عام 2019 على الانتهاء، مخلفًا سنة حافلة سينمائيًا ودراميًا، ظهر فيها العديد من الوجود الجديدة، فيما حافظ نجوم كبار على مكانتهم بالمشاركة في أعمال درامية ناجحة، منهم النجمة المخضرمة ميريل ستريب التي أشاد النقاد بدورها في مسلسل Big Little Lies "أكاذيب صغيرة كبيرة".

موقع "فالتشر" الأمريكي رصد أفضل المسلسلات الأجنبية التي صدرت في عام 2019 حتى هذه اللحظة، مستندًا إلى حبكة العمل الدرامي وأداء أبطاله، وجاءت كالتالي:



1- The Act "ذا آكت"





من إنتاج شبكة البث الإلكتروني هولو، وبطولة باتريشيا أركيت وجوي كينج، وتدور أحداث المسلسل في إطار رعب درامي عن الحياة الحقيقية لـ"دي بلانشارد" التي اتهمت بالإساءة إلى ابنتها وتلفيق إصابتها، مستغلة إصابة الابنة بمتلازمة مونشاوسين.

2- Barry "باري"





صدر الموسم الثاني من مسلسل "باري" هذا العام، وهو من إنتاج شبكة HBO للبث الإلكتروني، وبطولة النجم الأمريكي بيل هادر.

يتناول المسلسل قصة قاتل يتخلى عن حياة الجريمة من أجل العمل بمهنة التمثيل.



3- Catastrophe "كارثة"





يعود مسلسل الكوميديا "كارثة" بموسم رابع جديد هذا العام على شبكة أمازون، في أعقاب نجاحه الباهر الأعوام السابقة.

المسلسل بطولة روب ديلاني وشارون هورجان، ويتناول حياة زوجين أنجبا طفل في عمر متأخر يواجهان سويًا مشاكل حياتهما الزوجية واختلافاتهما الواضحة، بالإضافة إلى سعيهما المستمر لمواجهة كل العقبات.



4- Chernobyl "تشيرنوبل"





مسلسل "شيرنوبل" مأخوذ عن الكارثة التاريخية الشهيرة، والتي تسببت في أضرار مادية تقدر بالمليارات، إضافة إلى وفاة عشرات المواطنين.

يغوص المسلسل، الذي أنتجته شبكة HBO في جذور كارثة انفجار المفاعل النووي بمدينة شيرنوبل، مركزًا على طريقة تعامل الاتحاد السوفيتي مع الأزمة.



5- Diagnosis "التشخيص"





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مسلسل وثائقي طبي من إنتاج شبكة نتفليكس، ويمتد لـ8 حلقات، تدور أحداثه حول الحالات المرضية الفريدة والنادرة التي تعالجها الطبيبة ليزا ساندرز باستخدم أساليب علاجية جديدة وهو ما يُعرف بـ"أسلوب الحشد".



6- Euphoria "النشوة"





مسلسل "النشوة" إنتاج شبكة HBO، ومن بطولة زيندايا، ويدور في إطار درامي حول حياة المراهقين الأمريكيين والمشاكل التي تواجههم بشكل يومي، من عنف ومخدرات وغيرها.



7- Glow "جلو"





إنتاج شبكة نتفليكس، وبطولة أليسون بري، بيتي جيلين، ومارك مارون. صدر الموسم الثالث منه هذا العام، ويحكي عن عالم المصارعة النسائية في الثمانينيات والحيل التي كانت تلجأ لها المصارعات في تلك الفترة.



8- Mind hunter "مايند هنتر"





مسلسل جريمة درامي من إنتاج شبكة نتفليكس، ومأخوذ عن كتاب يحمل الاسم نفسه للكاتب جون إي دوجلاس.

تدور أحداث المسلسل حول ضابط "إف بي أي" يدعى هولدن فورد يحاول تعريف ماهية الجريمة، من خلال تحليل شخصيات القتلة المتسلسلين في تاريخ أمريكا.



9- Stranger Things "أشياء غريبة"





بعد فشل صناع مسلسل الرعب والخيال العلمي "أشياء غريبة" في الاستقرار حول إنهاء المسلسل في ذروته أو الانتظار لموسم جديد، عادوا أخيرًا هذا العام بموسم جديد على شبكة نتفليكس.

يتناول المسلسل قصة مجموعة من المراهقين تجري عليهم الحكومة اختبارات خارقة لاستخدامهم كسلاح ضد الحوادث الخارقة للطبيعة، إلا أن كل شيء ينهار بعد اكتشاف السر.



10- True Detective "محقق فذ"



بعد موسم أول مبهر، يعود صناع مسلسل "محقق فذ" بموسم ثالث هذا العام على أمل استكمال سلسلة النجاح بعد الاستعانة بالممثل الفائز بالأوسكار ماهرشالا علي.

المسلسل من إنتاج شبكة HBO، ويتناول محاولات محقق وشرطي كشف غموض مقتل طفل واختفاء آخر في هذا الموسم.