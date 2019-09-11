رامي صبري ينجحُ في أغنية رفضتها أصالة.. فماذا قالت الأخيرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعرب المطرب المصري، رامي صبري، عن سعادته بنجاح ألبومه الغنائي الجديد "فارق معاك" الذي أطلقه قبل شهر، مؤكدًا أنه راهن على نجاح أغنية "فارق معاك" وأصرّ على وضعها عنوانًا للألبوم.

وكشف رامي صبري، في تصريح لـ"فوشيا" عن أن الأغنية كتب كلماتها أحمد علي موسى، وكانت مكتوبة للفنانة السورية أصالة نصري، ولكنها رفضتها.

وأضاف "صبري"، أنه تلقّى اتصالًا من أصالة وهنّأته على نجاح الألبوم، موضحًا أنه هنأها أيضًا على نجاح ألبومها، وأنها قالت له: "مبروك النجاح، خاصة أغنية فارق معاك اللي كانت معروضة عليا بس النصيب تبقى بتاعتك".

ولفت رامي صبري إلى أن هذه الأغنية ليست الأولى التي ترفضها وأغنيها فهناك أغنية "برتاح" أيضًا من ألبوم "وأنا معاه".

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وأعلن عن تحضيره لمشروع فني عرضه على الفنانين المصريين محمد حماقي وتامر حسني، مضيفًا أنه مشروع خاص باتحاد الفنانين، إلا أن المشروع توقّف، وأضاف: "لازم نشتغل مع بعض بدل ما كل واحد قافل بابه على نفسه، ولو تم هذا المشروع سيكون حدثًا كبيرًا كما يحدث في دول العالم".

وأكّد أنه انتهى من تصوير أغنية "بقابل ناس" على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرّر طرحها خلال الشهر الجاري، لافتًا إلى أن اختيار هذه الأغنية جاء لأن بها مقومات تصلح لتجسيدها دراميًا أمام الكاميرا وتحمل تفاصيل وأحداثًا.

يُذكر أن ألبوم "فارق معاك" يضم 12 أغنيةً، منها: "بتاع بنات، أنا بابا، حاول تنساني، هو في كده، بقابل ناس، صعبان عليا، وعجبي عليك يا زمان، حكاية حبنا".