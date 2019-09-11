شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام تفصل دانا حمدان عن الإنتهاء من تصوير "حواديت الشانزليزيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت الفنانة دانا حمدان من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه" فى مدينة الإنتاج الإعلامى حيث يتبقى لها حوالى 10 أيام، وتنتهى من مشاهدها بالمسلسل، والتى تجسد ضمن أحداثه شخصية "زينات"، وتعمل مطربة فى تياترو خلال فترة الخمسينات التي تدور فيها الأحداث.

"حواديت الشانزليزيه" تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى إشراف عام لحسام شوقي، ومدير التصوير أحمد فتحى ومهندس الديكور تامر إسماعيل، واستايلست وتصميم ملابس ملك ذو الفقار، ويقوم ببطولة المسلسل النجم إياد نصار، ومى سليم وداليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، سارة عادل، أمانى كمال، هاجر الشرنوبي، رباب ممتاز، محمد عبد الحافظ، منة جلال، خالد محروس، عزوز عادل، ندى عادل، وضيوف الشرف فريدة سيف النصر، حمدى الوزير، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب، وتدور قصته حول الحياة الاجتماعية في خمسينيات القرن العشرين من خلال العديد من الحواديت المتشابكة .



من ناحية أخري تشارك دانا حمدان في بطولة فيلم “لما بنتولد” الذي تجسد فيه دور فتاة تدعى “ناريمان” تتسم بالجرأة الشديدة ويشارك الفيلم فى الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، والذى ينطلق فى 19 سبتمبر الجارى.

والفيلم من بطولة سلمى حسن وعمرو عابد وسامح الصريطي وابتهال الصريطي ومحمد حاتم وحنان سليمان، وتأليف الراحلة نادين شمس وإخراج تامر عزت.

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