شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تكشف عن شراكاتها للإنتاج الدرامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن دعمها للشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي، وذلك من خلال إعلانها عن إتمام التعاقد على أعمال درامية مع العديد من الشركات العاملة في السوق المصرية.

وأعلنت المتحدة للخدمات الإعلامية عن تعاقدها على مسلسل "شبر ميه" مع المنتجة مها سليم، إضافة إلي الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي و قسمتك" من إنتاج أحمد عبد العاطي.

وكانت الشركة قد تعاقدت مع المنتج ريمون مقار على مسلسل "قيد عائلى" إضافة إلي تعاقدها سابقًا على مسلسل الزعيم عادل إمام "فالنتينو" من إنتاج رامي عادل إمام وهشام تحسين.

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وقال تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشراكات مستمرة بهدف التعاون المثمر والمتنوع من أجل إثراء الدراما المصرية والعربية من خلال نصوص متميزة تليق بالأسرة المصرية والعربية.

وأضاف "مرسي" أن السوق المصرى والعربي يتسع لإضافة شراكات إنتاجية أخري من أجل دراما هادفة، ويتم عرضها طوال شهور العام، وليس فقط خلال شهر رمضان المعظم، وهو ما بدأته الشركة المتحدة بالفعل في السوق المصرى و العربي.

جدير بالذكر أن مسلسل "نصيبي وقسمتي" الجزء الجديد، ومسلسل "قيد عائلى" بدأت بالفعل في العرض على قنوات "أون" و"دي أم سي" و"أم بي سي" في مصر والخليج.