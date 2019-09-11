شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحصل على النصيب الأكبر من إيرادات Hobbs & Shaw بـ 186 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت الصين المركز الاول فى صدارة الأسواق الأكثر دخلاً للإرباح لفيلم الأكشن والإثارة Hobbs & Shaw، برصيد 186 مليون دولار فقط من قيمة الإيرادات العالمية التى وصلت لـ 700 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم.

ويمتلك السوق الصينى أكثر من 4000 شاشة عرض، ليصبح السوق الأقوى فى العالم من حيث الايرادات والذى يسعى دائماً صناع السينما لعرض أفلامهم بداخله لأول مرة، من أجل حصد أكبر افتتاحيات لأفلامهم.

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وبحسب احصائية رصدتها صحيفة فاريتى، فأن السوق الصينى دائماً ما يستحوذ على النسبة الاكبر من قيمة الإيرادات العالمية، والذى نجح فى اضافة ارقام قياسية جديدة لبعض الأفلام مثل فيلم avengers: endgame الذى حقق ما يقارب المليار دولار من قيمة إيرادات الفيلم التى اقتربت من 2.9 مليار دولار.

فيلم Hobbs & Shaw من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ويدور الفيلم حول لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.