شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تحصل على النصيب الأكبر من إيرادات Hobbs & Shaw بـ 186 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت الصين المركز الاول فى صدارة الأسواق الأكثر دخلاً للإرباح لفيلم الأكشن والإثارة Hobbs & Shaw، برصيد 186 مليون دولار فقط من قيمة الإيرادات العالمية التى وصلت لـ 700 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم.
ويمتلك السوق الصينى أكثر من 4000 شاشة عرض، ليصبح السوق الأقوى فى العالم من حيث الايرادات والذى يسعى دائماً صناع السينما لعرض أفلامهم بداخله لأول مرة، من أجل حصد أكبر افتتاحيات لأفلامهم.
وبحسب احصائية رصدتها صحيفة فاريتى، فأن السوق الصينى دائماً ما يستحوذ على النسبة الاكبر من قيمة الإيرادات العالمية، والذى نجح فى اضافة ارقام قياسية جديدة لبعض الأفلام مثل فيلم avengers: endgame الذى حقق ما يقارب المليار دولار من قيمة إيرادات الفيلم التى اقتربت من 2.9 مليار دولار.
فيلم Hobbs & Shaw من سلسلة أفلام The Fate of the Furious ويدور الفيلم حول لوك هوبز، و"المنبوذ ديكارد شو " اللذين يشكلان تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية لمستقبل البشرية، ويشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجايسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تحصل على النصيب الأكبر من إيرادات Hobbs & Shaw بـ 186 مليون دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.