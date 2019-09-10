شاهدوا.. رد فعل رجل ماليزي بعدما فوجئ بـ شبيهه في حفل زفاف صديق طفولته

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 11:50 مساءً - أصيب رجل بحالة من الذهول في حفل زفاف صديق له بماليزيا، حيث فوجئ بشخص يشبهه تماما حتى في مظهره ولبسه.

وبحسب “الديلي ميل”، فإن أزلي يوزوف، 29 عاما، جاء ليحضر حفل زفاف صديق طفولته قبل أن يُفاجئ بـ “دوبلير” له نسخة طبق الأصل في كل شيء.

وضرب “يوزوف” موعدا مع شبيهه ووعده بأنه سيأتي في وقت قريب للتعرف عليه، كما ظهر مسرورا للغاية بهذا الحدث.

كان شبيه “يوزوف” يرتدي نفس لون “التيشرت” ويرتدي نظارة مثله تماما وظهر الرجلين متطابقين تماما.

وبينما كانا الشبيهان ينظران إلى بعضهما البعض باستغراب شديد، أثار ذلك الحضور والذين بدأوا في الضحك.

وفي أول حديث له، قال “يوزوف” إنه صديق للعريس منذ الطفولة، بينما كان شبيهه هو صديق للعريس في العمل لذا فإنهما لم يلتقيان أبدا من قبل.