هل تذكرون مقدم “سوبر ستار” أيمن قيسوني.. شاهدوا كيف تغير شكله وأصبح الآن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 11:50 مساءً - التقطت كاميرا “لها” مقدم البرامج المصري أيمن قيسوني في كواليس تصويره مسلسل جديد بعنوان “لا قبلِك ولا بعدِك” في لبنان والذي يقدمه مع الممثلة ​جيسي عبدو​.

ولفت الشاب الذي اشتهر خلال تقديمة برنامج “سوبر ستار” قبل أعوام، بمحافظته على رشاقته وملامحه رغم مرور نحو 17 عاماً على شهرته بسبب طريقته غي الكلام، الى جانب وسامته. ولا يزال قيسوني يحافظ على رشاقته وبنية جسده قوية، بسبب ممارسته للرياضة بشكل دائم، وكان لافتاً ان ملامحه ايضاً لم تتغير بل بدا عليها ملامح النضوج مع بعض التغييرات المتعلقة بالتقدم في السن.

يشار إلى أن العمل يشارك في بطولته ايضاً مجموعة من نجوم لبنان من بينهم رانيا عيسى وعباس شاهين، ايلي شمالي، لويس ناضر، ليلى قمري، نتالي سلامة واخرين.