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كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 11:50 مساءً - أشعلت شام الذهبي، إبنة الفنانة السورية أصالة، مواقع التواصل الاجتماعي، بنشرها الصور الأولى لعودة أخويها علي وآدم إلى المدرسة.
وظهر الأخيران في الصور وهما يرتديان زي المدرسة في مواقف مختلفة. وتعليقاً كتبت شام: “أطفالي، أول أيام المدرسة”.
وتفاعل معها عدد كبير جداً من المتابعين الذين أبدوا إعجابهم بوسامة الطفلين متمنين لهما النجاح الدائم. إلا أن بعض التعليقات ركزت على شكليهما وأشار بعضهم إلى آدم يحتاج إلى اتباع رجيم لخسارة الوزن.
ويشار إلى أن شام فاجأت الجميع في وقت سابق بعدما كشفت حدوث تغيير كبير في حياتها. فقد نشرت على الحساب نفسه صورة لها وهي تقف أمام باب عيادة تجميل.
وأوضحت السبب من خلال التعليق حيث كتبت: “إنه فصل جديد من حياتي… أنا متحمسة وجاهزة له مع كل حبكم ودعمكم”.
كما أحدثت ضجة قبل ذلك بصورة مع شقيقها وأخويها الصغيرين مشيرة إلى أن هؤلاء هم رجالها ومحققة ما يزيد على 16 ألف إعجاب.
كانت هذه تفاصيل خبر طفلا أصالة بالزي المدرسي يخطفان الانظار بظهورهما.. وما سبب التنمر على أحدهما؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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