شاهدوا صديقة إليسا تكشف حالتها بعد الجدل حول اعتزالها.. ماقصة الاختناق؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 11:50 مساءً - علقت المخرجة اللبنانية أنجي جمال، صديقة الفنانة إليسا، على الجدل الذي أثير مؤخراً حول إعلان احتمال توقفها عن العمل في مجال الفن.

وأشارت إلى أنها لا تتمنى أن تقوم الفنانة بالاعتزال لأنها حققت الكثير من النجاح وتخطت حدود الفن لتتناول من خلاله القضايا الإنسانية.

كما كشفت في حديث إلى برنامج The Insider الذي يعرض على شاشة قناة دبي أن الفنانة تمر بحالة صعبة داعية إلى عدم إطلاق الأحكام عليها انطلاقاً من إعلانها ذاك.

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ودعتها إلى الخلود إلى الراحة لبعض الوقت مشيرة إلى أنها إنسانة وتشعر أحياناً بالاختناق.

كما نبّهت معجبي النجمة ومحبيهاإلى أن هذه المرحلة هي الأكثر ملاءمة ليعبروا لها عن حبهم.

ويبدو أن إليسا استجابت لنداء صديقتها وأعلنت أخيراً انقطاعها عن العالم من خلال نشر صورة لجزء من منتجع بحري مع التعليق: “غير متصلة” من دون أن تحدد وجهتها.