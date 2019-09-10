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كتب امير فتحي في الثلاثاء 10 سبتمبر 2019 11:50 مساءً - قبل فترة قصيرة اعلنت الفنانة مايلي سايرس انها هي وزوجها الممثل ليام همسوورث انفصلا عن بعضهما وبعدها ظهرت مع زوجة شقيق كايلي وكيندال جينير، برودي التي بدأت تواعدها.
الا ان المفاجئ في الموضوع هو ان مايلي وكايتلين كارتر يمضيان الكثير من الوقت مع بعضهما حتى انهما انتقتلا الاسبوع الماضي للعيش مع بعضهما في بيت واحد حسب ما ذكرت المصادر المطلعة في هوليوود.
كما اضافت المصادر انهما اصبحا يعيشان الى جانب عائلة كارداشيان، ذا ويكند ودريك في الهايدن هيلز في لوس انجلوس
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أسابيع من انفصالها عن زوجها.. مايلي سايرس تنتقل للعيش مع حبيبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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