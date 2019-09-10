6 مشاهير أفصحوا عن مشاكلهم الصحية لنشر التوعية

يرى أغلب المشاهير أن لديهم واجبًا تجاه الجمهور الذي كان السبب في شهرتهم، لذلك يسعون بكافة السبل إلى رد بعض من ديونهم تجاه الجمهور، سواء ماديًا بإنشاء مدارس ومؤسسات خيرية، أو معنويًا بالتوعية بالقضايا والأمراض التي تتطلب دعما ماديا ونفسيا.

مؤخرًا، بدأ بعض المشاهير حملة واسعة للإفصاح عن أمراضهم النفسية ومشاكلهم الصحية من أجل تشجيع الجمهور العادي على الاقتداء بهم للوصول إلى حلول لمشاكلهم من جهة وتوعية الجمهور بمخاطر الأمراض النفسية من جهة أخرى.

موقع "يو إس إيه توداي" الأمريكي يستعرض في التقرير التالي أبرز المشاهير الذين ساعدوا العالم من خلال الإفصاح عن حقيقة مشاكلهم النفسية.



1- سلمى بلير







أفصحت الممثلة الأمريكية سلمى بلير العام الماضي عن إصابتها بمرض التصلب المتعدد، وشاركت جمهورها رحلة علاجها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع أنستقرام لتوعية الناس بأعراض المرض وكيفية كشفه في وقت مبكر.

2- ليا ميشيل

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الممثلة الأمريكية ليا ميشيل، التي عرفناها من مسلسل Glee "جلي" كانت من النجمات اللاتي شاركن العالم أمراضهن الصحية، إذ أعلنت عام 2016 عن إصابتها بمتلازمة تكيس المبايض، وتأثير مرضها على صحتها الإنجابية وزيادة وزنها وسوء بشرتها.

تستغل "ميسيل" حالتها للفت النظر إلى خطورة المرض، وإرسال الدعم لكل المصابات به حول العالم.



3- سارة هايلاند







تحاول الممثلة الأمريكية سارة هايلاند، التي عرفناها من مسلسل Modern Family "عائلة عصرية" توعية جمهورها بأهمية التشجع لمواجهة أمراضهم، إذ لا يوجد شيء يدعو للخزي أو العار فيما يتعلق بالمرض العضوي أو النفسي.

أصيبت "هايلاند" من صغرها بخلل التنسج الكلوي، الذي أدى لقيامها بعمليتي زراعة كلية، لذلك تسعى لتعريف العالم بمخاطر مرضها النادر.



4- جاستن بيبر

صرح مغني البوب الأمريكي جاستن بيبر في بداية هذا العام برغبته في أخذ استراحة قصيرة من الغناء من أجل التركيز على مشاكله النفسية وإيجاد حلول لها، تمهيدًا لبناء أسرة مع زوجته عارضة الأزياء هايلي بالدوين.



5- كريستين بيل





تداوم الممثلة الأمريكية كريستين بيل، التي عرفناها بدورها في فيلم Frozen "فروزن" على الحديث عن مشاكلها النفسية مع الاكتئاب، مع أجل تشجيع جمهورها على الانفتاح على مشاكلهم النفسية وزيارة طبيب دون خوف.



6- ديمي لوفاتو

تحدثت الممثلة ومغنية البوب الأمريكية ديمي لوفاتو أكثر من مرة عن مشاكلها مع فقدان الشهية والإدمان، وتطرقت لكلا المرضين في فيلم وثائقي عنها طرحته عام 2017.

أعلنت "لوفاتو" مؤخرًا عن تخلصها من مشكلة الإدمان بعد تناولها جرعة زائدة من المخدرات العام الماضي، إلا أنها مازالت تعاني من مشاكل مع فقدان الشهية.