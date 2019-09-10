استراتيجية الإمارات 2050.. مبادرات نوعية لتوفير طاقة صديقة للبيئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت فاطمة الشامسي، وكيل مساعد لشؤون الكهرباء في وزارة الطاقة الإماراتية، إن القمة العالمية للطاقة ناقشت في إحدى جلساتها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050. وأضافت "الشامسي"، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تستهدف تخفيض الاستهلاك بواقع 40%، وإنتاج 50% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة. يذكر أن فعاليات القمة العالمية للطاقة انطلقت، الإثنين، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتستمر حتى 12 سبتمبر/أيلول الجاري، بمشاركة دولية واسعة من الوزراء والمسؤولين ومديري شركات الطاقة حول العالم.

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