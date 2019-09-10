"الإسكندرية السينمائي" يحتفي بالمخرج محمد فاضل

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هشام لاشينالأربعاء 2019/9/11 12:55 ص بتوقيت أبوظبي
المخرج محمد فاضل
أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن تكريم المخرج الكبير محمد فاضل خلال دورته الـ35، التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر 2019.
وأعلنت إدارة المهرجان عن إصدار كتاب عن فاضل يتضمن مشواره الفني الطويل من تأليف الدكتور وليد سيف، وكذلك عرض فيلم "حب في الزنزانة" الذي لعب بطولته عادل إمام وسعاد حسني.
ومن أبرز أعمال محمد فاضل للسينما أفلام "شقة في وسط البلد، حب في الزنزانة، ناصر 56، وكوكب الشرق" بالإضافة لأعماله التلفزيونية الكبيرة مثل "أبو العلا البشري، عصفور النار، الراية البيضا، أنا وأنت وبابا في المشمش، والنوة".
كان المهرجان قد أعلن من قبل عن تكريم الممثلة المصرية نبيلة عبيد بإطلاق اسمها على دورته الـ35، تقديرا لمشوارها الفني.
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