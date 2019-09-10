تدريبات برشلونة تثير الشكوك حول لحاق ميسي بمباراة فالنسيا

تواصل غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، عن تدريبات فريقه الجماعية، الثلاثاء، ما يثير الشكوك حول مشاركته أمام فالنسيا.

ويستضيف برشلونة نظيره فالنسيا، يوم السبت، على ملعب كامب نو، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ميسي قد غاب عن مران الفريق الجماعي، الثلاثاء، مع تأجيل عودته للتحضيرات للقاء المقبل.

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وكان ميسي قد أجرى تدريبات تأهيلية منفردة يوم الإثنين، على أمل انضمامه للمران الجماعي يوم الثلاثاء، وهو ما لم يتم.



ولم يشارك ميسي في أي لقاء رسمي مع البارسا منذ انطلاقة "الليجا"؛ حيث خسر الفريق 5 نقاط بالخسارة 0-1 أمام أتلتيك بلباو، والتعادل 2-2 مع أوساسونا.

وتخشى جماهير الفريق الكتالوني أن تتواصل النتائج السلبية للفريق في "الليجا" حال تواصل غياب اللاعب الملقب بالبرغوث عن الفريق.



بينما شهد التدريب وجود الثنائي الإسباني جوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس، اللذين عادا للبارسا بعد فراغهما من المشاركة مع "الماتادور" مؤخراً.