- 1/2
- 2/2
ديمة محمدالثلاثاء 2019/9/10 06:08 م بتوقيت أبوظبي
تواصل غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، عن تدريبات فريقه الجماعية، الثلاثاء، ما يثير الشكوك حول مشاركته أمام فالنسيا.
ويستضيف برشلونة نظيره فالنسيا، يوم السبت، على ملعب كامب نو، في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الإسباني.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ميسي قد غاب عن مران الفريق الجماعي، الثلاثاء، مع تأجيل عودته للتحضيرات للقاء المقبل.
وكان ميسي قد أجرى تدريبات تأهيلية منفردة يوم الإثنين، على أمل انضمامه للمران الجماعي يوم الثلاثاء، وهو ما لم يتم.
ولم يشارك ميسي في أي لقاء رسمي مع البارسا منذ انطلاقة "الليجا"؛ حيث خسر الفريق 5 نقاط بالخسارة 0-1 أمام أتلتيك بلباو، والتعادل 2-2 مع أوساسونا.
وتخشى جماهير الفريق الكتالوني أن تتواصل النتائج السلبية للفريق في "الليجا" حال تواصل غياب اللاعب الملقب بالبرغوث عن الفريق.
بينما شهد التدريب وجود الثنائي الإسباني جوردي ألبا وسيرخيو بوسكيتس، اللذين عادا للبارسا بعد فراغهما من المشاركة مع "الماتادور" مؤخراً.
كانت هذه تفاصيل خبر تدريبات برشلونة تثير الشكوك حول لحاق ميسي بمباراة فالنسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.