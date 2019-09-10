القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يقول فيصل محمد صالح، وزير الثقافة والإعلام السوداني: "نسعى لتأمين الحريات الصحفية للإعلام المحلي والدولي".

ويضيف صالح: "نسعى لإعادة هيكلة الإعلام الحكومي؛ لما يعانيه من إشكالات كبيرة."

ويردف وزير الثقافة والإعلام السوداني: "نسعى لتقليل سطوة الحكومة على الإعلام وصولا لتأمين استقلالية الإذاعة والتلفزيون."

وأدى وزراء الحكومة السودانية الجديدة، الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس القضاء السوداني، ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

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وكان مرسوم سابق قد سمى 19 وزيرا، بينما أعلن رئيس الوزراء 18؛ ما دعا المجلس السيادي إلى عقد اجتماع لإصدار مرسوم جديد يلغي بموجبه المرسوم السابق.

والخميس الماضي، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، تشكيل الحكومة السودانية الجديدة الذي يضم 18 وزيرا.

وقال رئيس الوزراء، في كلمة تلفزيونية: "إن التأخر في إعلان تشكيل الحكومة سببه الحرص على تمثيل كل الأطياف"، مشيرا إلى استمرار المشاورات بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين (الثروة الحيوانية والبنى التحتية).

وكشف حمدوك عن أسماء الحكومة الجديدة التي تضم 18 وزيرا، موضحا أنه تم إرجاء تعيين وزيرين للثروة الحيوانية والبنى التحتية؛ لعدم التوافق عليهما مع قوى الحرية والتغيير.