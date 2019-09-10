متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّد الفنان المصري ياسر جلال أنه لا يسعى إطلاقا إلى أن يكون النجم "الأوحد" في أعماله، ولكنه يُشارك زملاءه في تقديم عمل متميّز يحترم به جمهوره.
وأضاف في تصريحات إعلامية خلال تكريمه من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان أن اتهام البعض له بتقديم أعمال "أكشن" فقط ليس صحيحًا، ولكنه يقدّم عملاً دراميًا إنسانيًا يتعرّض فيه البطل لمواقف تعتمد على الأكشن.
وتابع جلال أنه يستعدُّ من الآن لمسلسله القادم في رمضان 2020 والذي سيكون مختلفًا فيه تمامًا عن أعماله السابقة، مضيفًا أنه لا يزال يبحث في السنيما عن فيلم يُناسب إمكانيته وعمره ويكون مختلفًا عن أعماله الدرامية حتى لا يُكرّر نفسه.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسر جلال: لستُ النجم "الأوحد".. وأحضّر لعمل مختلف! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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