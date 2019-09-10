دُرة تسقط خلال تصوير مسلسلها.. وطبيب يقدّم لها النصيحة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة التونسية دُرة زروق، قلق متابعيها بعدما أعلنت عن مرضها بشكل مثير للقلق، حيث نشرت صورةً عبر خاصية "الاستوري" في "إنستغرام"، وعلّقت قائلةً: "أنا مريضة"، دون أن تذكر أي توضيح بشأن طبيعة المرض.

ويأتي هذا الإعلان رغم ترويج درة لمسلسلها الجديد "بلا دليل" الذي تقوم بتصويره، حيث نشرت العديد من المقاطع المصورة من كواليس المسلسل الذي تُجسّد من خلاله شخصية عازفة.

وكشف مصدر خاص لـ"فوشيا" من داخل مسلسل "بلا دليل"، أن دُرة عانت من حالة إجهاد خلال الأيام الماضية، خاصةً أنها تواصل العمل في مهرجان الجونة الذي اقترب من انطلاقه وتنشغل في تصوير المسلسل.

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وحول طبيعة المرض؛ قال المصدر إن صنّاع العمل تفاجأوا منذ يومين خلال التصوير بسقوط درة بعد شعورها بدوار، وتم استدعاء طبيب لها، حيث أكد أنها لابد أن تلتزم الراحة خلال الفترة المقبلة؛ بسبب معاناتها من حالة إجهاد نتيجة ضغط العمل.

يُذكر أن مسلسل "بلا دليل"، الذي تقوم ببطولته دُرة زروق، سيتم عرضه خارج الموسم الرمضاني، ويشاركها فيه الفنانون خالد سليم، نيقولا معوض، حازم سمير، جمال عبد الناصر، أحمد كرارة، محمد شاهين وغيرهم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج منال الصيفي.