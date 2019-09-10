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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت النجمة العالمية، أنجلينا جولي، إنها كانت ستكرر "كل خطأ من الأخطاء التي وقعت بها" سواءً في حياتها الخاصة أو العملية بعد طلاقها من النجم براد بيت.
وكانت أنجلينا، البالغة من العمر 44 عامًا، قد انفصلت عن براد في 2016 بعد شعورها بإحباط شديد من الطريقة التي يُربّي بها براد أطفالهما، وصرّحت في مقابلة أجرتها مع مجلة هالو "أنا نتاج كل القرارات الجيدة والسيئة التي اتخذتها في حياتي".
وتابعت:"ولو عاد بي الزمن لكنت سأكرر كل خطأ من الأخطاء التي اقترفتها، وكنت سأظل أضع الأوشام التي وضعتها. أنا أؤمن بشدة بعدم الندم لأنك لن تصير الشخص الذي أنت عليه الآن ما لم تقع بأخطاء، بما في ذلك أخطاؤك الجسيمة".
واعترفت أنجلينا بصعوبة مهمة التعامل مع 6 أطفال، حيث قالت: "أحاول التحلّي بالمسؤولية قدر استطاعتي، لكني لست مثالية في كل شيء، ولا أدير منزلاً مثاليًا، فالتعامل مع 6 أطفال ليس بالمهمة السهلة. أطفالي أقوياء لكنهم لا يزالون متفتحين. وأحاول أن أعلمهم الطيبة، التواضع وأن يتذكروا دومًا وضعيتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر أنجلينا جولي: سأكررُ أخطائي لو عاد بي الزمن.. واعترفُ بصعوبة هذه المهمّة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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