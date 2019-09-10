شكرا لقرائتكم خبر عن أسرار وكواليس بالجزء الثانى من حلقة كريم عبد العزيز بـ"سهرانين".. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض قناة ON E فى الحادية عشرة مساء يوم الجمعة المقبل، الجزء الثانى من حلقة النجم كريم عبد العزيز، ببرنامج "سهرانين" الذى يقدمه النجم أمير كرارة، حيث يتحدث كريم وأحمد مراد مؤلف فيلمه الفيل الأزرق 2 عن الكواليس وأسرار جديدة لا يعرفها الجمهور، الذى يعرض حاليا فى السينمات محققاً أعلى إيراد فى تاريخ السينما المصرية وصلت لـ 97 مليون جنيه.

كما يتطرق كريم وكرارة للحديث عن بعض الأمور الشخصية والعائلية وكيفية التعامل مع أبنائه ومواقف غريبة مر بها، بالإضافة إلى خطته السينمائية المقبلة، كما يستعرض كرارة بعض اللقطات من أعمال كريم عبد العزيز، وتفاصيل أخرى خلال الحلقة.

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الجزء الأول من الحلقة حقق نسب مشاهدة عالية، وتصدرت محركات البحث "جوجل"، بالإضافة إلى تصدر ترند يوتيوب وقت عرضها، حيث تفاعل الجمهور مع الحلقة، نظرا لخفة ظل كريم عبد العزيز وأداء كرارة فى الحلقة، ومن المتوقع أن يحقق الجزء الثانى من الحلقة نجاحاً كبيراً وقت عرضها .

برنامج "سهرانين" يعرض كل يوم جمعة فى الساعة الحادية عشرة مساء، ويضم البرنامج العديد من النجوم والنجمات، كما يضم أغانى طربية ضمن فقراته ووجوه ونماذج حققت إنجازات كبيرة فى حياتهم.