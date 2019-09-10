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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. منزل جديد بقيمة 4.5 مليون دولار لمايكل دوجلاس وكاثرين جونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت الفترة الأخيرة شائعات تؤكد على اقتراب انفصال الممثل العالمى مايكل دوجلاس عن زوجته الممثلة العالمية كاثرين زيتا جونز، بسبب الفجوة العمرية بينهما، والتى تصل لأكثر من 25 عاماً، وهو ما نفاه الثنائى الشهير بعد ان قاما بشراء منزل جديد بقيمة 4.5 مليون دولار.
ووصفت الصحف الأجنبية، المنزل الجديد الذى اشتراه الثنائى الأشهر فى ثمانينات القرن الماضى داخل هوليوود، بأنه انعاش لزواجهما الذى شهد فترة توتر فى الأيام الماضية.
ونشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية، تفاصيل المنزل الجديد الذى يقع على بعد 25 كيلو متر عن ولاين مانهاتن والذى يبلغ مساحته أكثر من 12 فداناً، ويطل على نهر هدسون، وهو منزل ريفي تم بناؤه فى ثلاثينات القرن الماضى.
وكشفت الصحيفة البريطانية عن العديد من صور المنزل الريفى الذى يضم 22 غرفة، بهما 8 غرف نوم رئيسية، بالإضافى الى وجود حمام سباحة خاص، وصاله العاب رياضية، وغرف ملابس خاصة، وغرف جلوس منفصلة.
وأشارت الصحيفة ان عملية شراء المنزل الجديد تمت بعد ان نجح دوجلاس فى بيع منزله السابق فى جزر البليار الإسبانية الذى كان يملكه مع زوجته السابقة دياندرا دوجلاس، وبعد ان باع دوجلاس وزيتا قصرهما فى مقاطعة ويستشستر بحوالى 20.5 مليون دولار.
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