شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يحيى حفلا غنائيا فى أحد نوادى الإسكندرية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى الفنان تامر عاشور حفلًا غنائيًا يوم الخميس المقبل 12 سبتمبر بأحد نوادى الإسكندرية، حيث من المقرر أن يحضر عدد كبير من جمهور ومحبى عاشور فى الإسكندرية وخارجها، ومن المتوقع أن يشهد الحفل مفاجأة كبيرة من تامر.

ويقدم عاشور خلال الحفل مجموعة من أغانيه التى يتفاعل معها الجمهور، إضافة إلى أنه سيقدم مجموعة من أغانى ألبومه الجديد، منها "قولوا له سماح" التى حققت نجاحًا كبيرًا بين جمهوره فى الفترة الماضية.

يشار إلى أن تامر عاشور أحيى حفلا غنائيا أمس الإثنين، احتفالا بتخرج دفعة 2019 لطلاب إحدى الجامعات بالمنصورة.

وكان تامر عاشور قد طرح ألبوم "أيام" يوم 21 مارس الماضى ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".