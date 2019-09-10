شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين يقدم فقرة ستاند أب كوميدى فى افتتاح مهرجان المسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان أحمد أمين فقرة ستاند أب كوميدى فى افتتاح الدورة 26 من مهرجان المسرح التجريبى، برئاسة الدكتور سامح مهران، وسط تفاعل الحضور.

وأبدى أمين خلال مشاركته سعادته بتقديم المهرجان لأنه من جماهيره حين كان هاويا يرتاد المسارح، ساخرا من بعض العروض التجريبية التى يحاول صناعها الصاق التجريب بها.

وبدأ منذ قليل حفل افتتاح مهرجان المسرح التجرببى والمعاصر فى دورته الـ26 برئاسة الدكتور سامح أمين، بالسلام الوطنى، تبعه عرض راقص، ثم فيلم قصير عن عروض وانشطة المهرجان.

Advertisements

بعد ذلك بدأ العرض الأمريكى الشهير الخياليون "the fantasticks" على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن برنامج حفل افتتاح الدورة 26 من مهرجان المسرح التجريبى والمعاصر، وهو من أهم المسرحيات الموسيقية الكلاسيكية الأطول عرضا فى العالم لأكثر من 42 عاما متواصلة، والحاصلة على جائزة تونى "تكريم التميز فى المسرح" عام 1991.

وحضر حفل الافتتاح الفنانون سميحة أيوب، أحمد كمال، سميرة عبد العزيز، مجدى فكرى، أشرف طلبة، المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج طارق الدويرى.

كما تُمنح "ميدالية المهرجان" لمجموعة من الفنانين وكتاب المسرح المصرى تقديرا لإسهاماتهم الفنية والنقدية فى المهرجان وهم: الفنانة سميرة عبدالعزيز، والناقد عبد الرازق حسين، والفنان سيد رجب، والمخرج أحمد كمال، والمخرج هناء عبد الفتاح، والناقد حازم شحاتة، والمخرج محمد أبو السعود.

وتستقبل مسارح القاهرة عروض المهرجان وهى "الغد بالعجوزة، متروبول، ميامى، السلام، العائم الصغير، العائم الكبير، البالون، مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، مركز الإبداع الفنى، مسرح الجمهورية، والفلكى الجامعة الأمريكية قاعة إيوارت"، بالإضافة إلى حفلى الافتتاح والختام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.