شكرا لقرائتكم خبر عن اللقطات الأولى من مسلسل جايسون موموا الجديد SEE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الدراما والأكشن SEE عن اللقطات الأولى فى التريلر الرسمى للموسم الأول عبر الصفحة الرسمية للمسلسل بموقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والمقرر عرضه أول نوفمبر المقبل.

المسلسل الجديد، الذي يسرد حقبة الهنود والذى يشارك فى بطولته النجم العالمى جايسون موموا، حصد عشرات الآلاف من المشاهدات على التريلر الرسمى الأول بعد نشره بساعات.

وعلى سياق متصل قرر الممثل العالمى جايسون موموا عدم استكمال تصوير الجزء الثانى من فيلم Aquaman لحين تلبية طلبات بلاده التى ينادى بها شعبه والمتمثلة فى عدم انتهاك حرمة جبل مقدس فى منطقة "موانا كى"، فى هاواى، وبناء تلسكوب ضخم أعلى الجبل.