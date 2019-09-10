شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بوسترات حكاية "براد شاى" من نصيبى وقسمتك 3" قبل عرضها على ON E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف القائمون على مسلسل "نصيبى وقسمتك 3" للمؤلف عمرو محمود ياسين، عن بوستر حكاية "براد شاى" ثانى حكايات العمل، والمقرر بدء عرض حلقاتها على شاشة ON E يوم السبت المقبل الساعة 8.30 مساء، حيث انطلق عرض العمل يوم السبت الماضى بحكاية "اتفضل فى الصالون".



حكاية براد شاى

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حكاية "براد شاى" إخراج محمد سلامة بطولة هانى عادل، هبة مجدى، عبير صبرى، تونى ماهر، مى فخرى، وتناقش المشاكل بين الأزواج والخيانة، عن طريق زوجين هما "هبة مجدى وهانى عادل" علاقتهما تتوتر ليخونها مع امرأة أخرى لتشتعل الأمور بشكل أكبر بينهما.

وانتهى صناع المسلسل من تصوير أول 3 حكايات الأولى "براد شاى بطولة هبة مجدى وهانى عادل وعبير صبرى، والثانية "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد وإخراج مصطفى فكرى، والثالثة "اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم وإخراج مصطفى فكرى، ويتم تصوير الرابعة حالياً بعنوان "بذلة جديدة" بطولة شريف سلامة ورانيا منصور وإخراج محمد جمعة.