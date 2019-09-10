بعد ولادتها.. رسالة طريفة من مي كساب لحنان مطاوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعادت الفنانة مي كساب عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" نشر صورة الفنانة حنان مطاوع في غرفة الولادة.

وكتبت مي: "مبروك يا حييية قلبي، تتربي في عزكم، وعقبال ما تخاويها ورا بعض ورا بعض عشان أفرح فيكي، قصدي بيكي".

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ورُزقت الفنانة حنان مطاوع، بمولودتها الأولى، والتي أطلقت عليها اسم "أماليا".

ونشرت "حنان" عبر إنستجرام، صورة لها من غرفة العمليات، بصحبة زوجها ووالدتها الفنانة الكبيرة سهير المرشدي، وأخفت وجه ابنتها.

وعلقت: "من فتره قريبة ربنا رزقني أنا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين، بابنتي أماليا، على فكرة أماليا اسم مصري قديم (فرعوني) معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك، ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات".