هذا ما قاله حمدي الميرغني لإبرام سمير في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة تجمعه بالفنان إبرام سمير.

وكتب الميرغني: "يا راجل بجد عيد ميلادك النهاردة، طيب يا سيدي كل سنة وإنت صاحبي اللي بحبه يا إبرام يا جامد، ويا رب تبقي سنة حلوة عليك وتكسر الدنيا".

ويواصل الفنان حمدي الميرغني تصوير دوره في مسلسله الجديد "روحين في زكيبة" للمخرج محمد مصطفى، ويجسد الميرغني في المسلسل شخصية عامل نظافة يقع في غرام فتاة شعبية، تجسد دورها الفنانة نهي عابدين، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة "روحين في زكيبة"، أوس أوس، نهي عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، ورحاب الجمل.