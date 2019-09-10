تهنئة طريفة من سارة درزاوي لإبرام سمير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت الفنانة سارة درزاوي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها تجمعها بالفنان إبرام سمير.

وكتبت سارة: "كل سنة وأنت طيب يا عم البيه، ربنا يكتبلك الخير في كل حاجة في حياتك، ويديم بينا المحبة اللي باينة في الصورة دي".

سارة درزاوي، إحدى نجمات مسرح مصر، وشاركت في مختلف مواسمه منذ البداية، وانتهت من تصوير فيلم "عامل من بنها".