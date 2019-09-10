قبل عرضه بـ"الجونة".. شاهد "Making" ومعلومات عن أول فيلم رسوم متحركة عربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

طرحت الصفحة الرسميلة لفيلم الرسوم المتحركة الفارس والأميرة، أول فيلم رسوم متحركة عربي طويل، فيديو من صناعة الفيلم، يضم بعض المعلومات.

وظهر في الفيديو أن أكثر من 230 فنان جرافيك شاركوا في العمل، بتكلفة 3 مليون دولار، بإنتاج مصري سعودي.

الفيلم من المقرر مشاركته في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، ومن المقرر طرحه في أكتوبر المقبل بدور العرض.

فيلم الفارس والأميرة تأليف وإخراج بشير الديك، تصميم شخصيات للفنان مصطفى حسين، موسيقى هيثم الخميسي، مونتاج سلافة نور الدين، أشعار عمرو حسني وزينب مبارك.

ويقوم الفنان مدحت صالح بالأداء الصوتي والغناء لشخصية "محمد بن القاسم"، ويشاركه البطولة محمد هنيدي، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبدالرحمن أبوزهرة، وسعيد صالح، أمينة رزق، إحسان القلعاوي، وغسان مطر، ومحمد الدفراوي، وعبلة كامل، ولقاء الخميسي.

Advertisements

ويذكر أن الفيلم بدأ فكرته قبل 20 عاما، وقال منتجه عباس أبو العباس، في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إن طول السنوات الماضية كان يزيد إصرارنا على إنجاز العمل الذي شاركنا به مبدعون كبار رحلوا قبل إتمامه ومنهم الفنان محمد حسيب، وفنان الكاريكاتير مصطفى حسين، الذي رسم الشخصيات، والفنانة الكبيرة أمينة رزق وغيرهم، وبحمد الله أكملنا أغلب مراحله، ونتسلم هذا الأسبوع النسخة النهائية له بعد المونتاج وتتبقى الموسيقى التصويرية".

كما قال المؤلف الموسيقي هيثم الخميسي: "على عكس ما تصور البعض كنا نعمل على الفيلم خلال الفترة الماضية، وأنهينا تسجيل الصوت لكل نجومه ومنهم محمد هنيدي، ودنيا سمير غانم، وماجد الكدواني، وعبد الرحمن أبو زهرة، وكذلك المونتاج وتسجيل الأغاني، وحاليا أتولى تنفيذ موسيقاه، وبإذن الله في الصيف المقبل سيرى الجميع هذا الفيلم الحلم".

كان قد تم طرح البرومو الأول للفيلم قبل شهرين، عبر الصفحة الرسمية للفيلم.