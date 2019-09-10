"زادت 35 كيلو من أجل دور وفنانة شقيقتها في الرضاعة".. حكايات فريدة سيف النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تحتفل الفنانة فريدة سيف النصر، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلادها الستين، إذ ولدت فريدة سيف النصر في 10 سبتمبر 1959، وتألقت في السينما والدراما.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنان فريدة سيف النصر:

- اسمها الكامل فريدة جلال سيف النصر محمد حمدي سيف النصر.

- قدمت أكثر من 100 عمل بين السينما والدراما والتليفزيون.

- آخر أعمالها هو المسلسل الأب الروحي 2.

- تصور حاليا دورها في مسلسل حواديت الشانزليزيه.

- كان آخر مشاركتها في السينما من خلال فيلم "ديل السمكة" في عام 2003.

- قالت في حوارها مع الفنانة "إسعاد يونس" في برنامج "صاحبة السعادة"، إن الكاتب وحيد حامد اتصل بها للانضمام لمسلسل "بدون ذكر أسماء"، مشيرا إلى أن وزنها كان 80 كيلوجراما، وقتها، وقابلت المخرج تامر محسن ووحيد حامد، وطلبا منها أن يزيد وزنها، فردت عليهما "مقدرش أرجعلكم كلمة، وزادت 35 كيلو من أجل الدور".

- أكدت في حوارها مع الفنانة "إسعاد يونس" في برنامج "صاحبة السعادة" إن هند رستم قالت عنها: "أرشح فريدة سيف النصر لعرش الإغراء".

- أوضحت أن الفنانة هدى سلطان، قالت في لقاء مع الإعلامية أميرة عبدالعظيم، إن فريدة سيف النصر تصلح لبطولة فيلمها "امرأة على الطريق".

- كانت جارة للفنانة سامية محسن، زوجة المنتج فاروق الملثم، وجارتها آمال سالم، والدة سوسن بدر، مشيرة إلى أن هذا ما علقها بالفن.

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- قالت في عدة لقاءات تليفزيونية إنها شقيقة الفنانة سوسن بدر في الرضاعة.

- صرحت أنها تعرفت على المخرج حسام الدين مصطفى والمنتج عباس كامل، في أثناء تصوير فيلم في مدرستها، مشيرة إلى أن والدتها ضربتها بـ"الشبشب" حين طلبت منها أن تعمل في التمثيل.

- قالت إن الفنان جورج سيدهم هو مكتشفها، وعملت معه في مسرحية المتزوجون، لكنها لم تصور دورها.

- كتب الكاتب أنيس منصور، في مقال له، عن مشاركتها في مسرحية فارس بني خيبان: "توقعوا عملاق مسرح قادم".

- ارتديت الحجاب بعد وفاة أخي وعمره 21 عاما ونزولي معه القبر، إذ وضعت فنانة الحجاب على رأسي وقالت: "نتكفن في الدنيا قبل الآخرة".

- فوجئت بالإعلام يتحدث عن اعتزالي، فاعتزلت.

-حين قررت خلع الحجاب تعرضت لهجوم شديد.

-أتمنى أن ارتدى الحجاب مرة أخرى.

-تعرضت لإطلاق النار على منزلي وإرهاب للعودة للحجاب مرة أخرى

حوار فريدة سيف النصر 2