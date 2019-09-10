صور| ريهام أيمن بـ "لوك" جديد وتستطلع رأي الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشرت الفنانة ريهام أيمن عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورا جديدة لها تعلن بها تغيير لون شعرها. وكتبت ريهام في تعليقها على الصورة: " لون شعري الجديد ايه رأيكم، حلو ولا؟". يذكر أن ريهام أيمن تزوجت من الفنان شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر ظهور فني لها في عام 2013، من خلال مسلسل العراف وفيلم هاتولي راجل وموجة حارة.

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