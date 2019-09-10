بعد وضع مولودتها الأولى.. أشياء لا تعرفها عن حنان مطاوع

أعلنت الفنانة حنان مطاوع عن إنجابها بمولودتها الأولى "أماليا" من زوجها المخرج المسرحي أمير اليماني بعد ثلاث سنوات زواج، حيث تزوجا فى سبتمبر من عام 2016.

وكانت مطاوع قد نشرت صورة على حسابها الرسمي من موقع "انستجرام"، من داخل غرفة العمليات ومعها زوجها ووالدتها الفنانة سهير المرشدى بعد الولادة مباشرة وعلقت على الصورة:"من فترة قريبة ربنا رزقني انا وزوجي الحبيب بأجمل هدية من رب العالمين. بابنتي أماليا ربنا يبارك فيها ويجعلها من الصالحات ويسعد ويرزق كل الناس علي فكرة أماليا اسم مصري قديم (فرعوني) معناه الأميرة الصغيرة ابنة الملك".

من هي؟

هي ابنة الفنان كرم مطاوع والفنانة سهير المرشدي، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدأت العمل الفني عام 2001 من خلال دور مطربة في مسلسل حديث الصباح والمساء وعملت في المسرح والتلفزيون والسينما وحتى الإذاعة.

نشأت قصة حب بينها وبين الفنان أحمد رزق ولكن انفصلت عنه دون أن يعلن أي من الطرفين أسباب ذلك تزوجت من المخرج السينمائي أمير اليماني في أغسطس 2016.

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أبرز أعمالها

ومن أبرز أعمالها السينمائية قبل الربيع في سنة 2013 والجبروت في سنة 2013 والقشاش في سنة 2013 وبعد الطوفان في سنة 2012 وحفلة منتصف الليل في سنة

2012، ونقطة دم في سنة 2011 وفي سنة 2010 والجنس اللطيف في سنة 2010 وصياد اليمام في سنة 2009 والغابة في سنة 2008 وقص ولصق في سنة 2007 وإوعى وشك في سنة 2003 والصباح التالي في سنة 2002.

أما في التليفزيون فقد شارك في مسلسلات منها لمس أكتاف 2019 والرحلة 2018 وضد مجهول 2018 وطلعت روحي 2018 ونصيبي وقسمتك 2017 وطاقة 2017 وحلاوة الدنيا 2017 وهذا المساء 2017 وونوس 2016 وجراب حواء 2016 وسندباد 2015 وحب لا يموت 2015 وخليل الله 2015 ودهشة 2014 والبت 2013 وقصص الحيوان في القرآن 2011 وأغلي من حياتي 2010 ولحظات حرجة 2010 وازمة سكر 2010 وأحلام نبيلة 2009 وأولاد الشوارع 2006 وحديث الصباح والمساء 2001.