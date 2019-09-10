بدء عرض فانتستيك بحفل افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي

بدء منذ قليل عرض "فانتستيك" الأمريكي، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة ال ٢٦ لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، المقام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. ويذكر انه كان كرم المهرجان العديد من نجوم المسرح في الدول العربية والأجنبية، وذلك تقديراً لمشوارهم الفني الكبير. Advertisements

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