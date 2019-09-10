مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي يكرم نجوما عربية وأجنبية في الافتتاح

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حرصت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي على تكريم العديد من النجوم العرب والاجانب، وذلك خلال حفل افتتاح الدورة ال ٢٦ لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي.
وهما كالتالي:" المخرج الأمريكي لي بروير، وهو المدیر الفني المؤسس لشركة مابو ماینز للمسرح،المخرج اليوناني ثیودوروس تیرزوبولوس،وتسلم التكريم عنه سادا باستاليدس، كما كرم جیسیكا قهوة من أوغندا، بالإضافة إلى تكريم المخرج المسرحي الجزائري زیاني شریف عیاد، الذي فاز مؤخراً بالعدید من الجوائز، خاصة في أیام قرطاج المسرحیة، كجائزة أحسن إخراج مع "قالوا العرب قالوا" المقتبسة من "المهرج" للكاتب السوري محمد الماغوط، وكرم أيضا المؤلف المصري محمد أبو العلا السلامونى.
كما كرم المهرجان أيضا المخرج والممثل المسرحي العراقي محسن العلي، الذي حصل مؤخراً على الجائزة الكبرى لمهرجان قرطاج المسرحى عن أفضل عرض مسرحي متكامل لمسرحیة "الجنة تفتح أبوابها متأخرة".
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