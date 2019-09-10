سامح مهران: المسرح عملية هيكلة وتنظيم للأحداث الحالية

قال الدكتور سامح مهران، رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، أن المسرح عملية هيكلة وتنظيم تمثيل للأحداث، لافتا إلي أنه في عالمنا اليوم تسود الفوضي وتتحول المبادئ ويتحول العالم الي جرائم وارهاب لذلك لابد من وجود المسرح. ويتحول العالم الي جرائم وارهاب لذلك لابد من وجود المسرح. واكد مهران خلال حفل افتتاح الدورة الـ ٢٦ لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، أن المسرح يصبح جزء هام في عملية التنمية المستدامة في الفترة الحالية. المعاصر والتجريبي، أن المسرح يصبح جزء هام في عملية التنمية المستدامة في الفترة الحالية. Advertisements ويذكر أن انطلق منذ قليل حفل افتتاح الدورة الـ 26 من المهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، وذلك على المسرح الكبير بدار الاوبر المصرية المعاصر والتجريبي، وذلك على المسرح الكبير بدار الاوبر المصرية

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