بالفيديو.. ناصيف زيتون يطرح "فارقوني"

طرح الفنان ناصيف زيتون أحدث أغانيه بعنوان "فارقوني"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". وأغنية "فارقوني" من كلمات عدنان الأمير، وألحان أدهم، و توزيع عمر الصباغ. أدهم، و توزيع عمر الصباغ. Advertisements يذكر أن الفنان ناصيف زيتون طرح مؤخراً كليبا بعنوان "سلمي"، وهو من كلمات حياة إسبر، و ألحان فاضل سليمان، و توزيع عمر الصباغ، وإخراج ريشا سركيس، كما تخطى الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. من كلمات حياة إسبر، و ألحان فاضل سليمان، و توزيع عمر الصباغ، وإخراج ريشا سركيس، كما تخطى الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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