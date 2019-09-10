بالفيديو.. ريني فينيكس تطرح أحدث أغنياتها "TIGHT ROPE"

طرحت الفنانة العالمية ريني فينيكس أحدث أغنياتها بعنوان "TIGHT ROPE"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". يذكر أن الفنانة العالمية ريني فينيكس طرحت مؤخراً كليب بعنوان "PEACHY"، كما حقق الكليب نجاحًا، واسعًا، عبر مواقع السوشيال ميديا.

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