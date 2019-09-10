انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى

انطلق منذ قليل، حفل افتتاح الدورة الـ 26 من مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبى برئاسة الدكتور سامح مهران، الذي يقام بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

يشار إلى أنه يحضر الحفل كل من وزيرة الثقافة، والدكتور سامح مهران، رئيس المهرجان والمخرج عصام السيد المنسق العام، والدكتورة دينا أمين مدير المهرجان، والشاعر محمد بهجت رئيس اللجنة الإعلامية وبحضور كوكبة من نجوم الفن والمسرح فى مصر والوطن العربى.

وويذكر ان من المقرر أن يكرم خلال الحفل كل من المخرج الأمريكي لي بروير، وهو المدیر الفني المؤسس لشركة مابو ماینز للمسرح، المخرج اليوناني ثیودوروس تیرزوبولوس، جیسیكا قهوة من أوغندا، بالإضافة إلى تكريم المخرج المسرحي الجزائري زیاني شریف عیاد، الذي فاز مؤخراً بالعدید من الجوائز، خاصة في أیام قرطاج المسرحیة، كجائزة أحسن إخراج مع "قالوا العرب قالوا"

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المقتبسة من "المهرج" للكاتب السوري محمد الماغوط، المؤلف المصري محمد أبو العلا السلامونى.

وتكريم المخرج والممثل المسرحي العراقي محسن العلي، الذي حصل مؤخراً على الجائزة الكبرى لمهرجان قرطاج المسرحى عن أفضل عرض مسرحي متكامل لمسرحیة "الجنة تفتح أبوابها متأخرة"، بجانب ذلك يهدى المهرجان لمجموعة من المبدعين المصريين "ميدالية التجريبي" تقديرًا لمشاركتهم في المهرجان وإثرائه بأعمالهم وجهودهم، ومنهم: الفنانة سميرة عبد العزيز، الناقد عبد الرازق حسين، اسم المخرج الراحل د. هناء عبد الفتاح، الناقد حازم شحاتة، اسم المخرج الراحل محمد أبو السعود.