بالفيديو.. أنغام تروج لحفلها بالإسكندرية

روجت الفنانة أنغام لحفلها بأحد الفنادق بالإسكندرية وذلك عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات الانستقرام. وكتبت "أنغام" قائلة:" استنوني يوم 19 سبتمبر في الاسكندرية:". ويذكر أن آخر أعمال أنغام ألبوم "حالة خاصة جدا" الذي حقق مبيعات كبيرة وهو إنتاج روتانا. مبيعات كبيرة وهو إنتاج روتانا.

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