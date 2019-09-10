الاعلامي جابر القرموطي يشعل السوشال ميديا بغنائه أغنية لعمرو دياب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً للإعلامي والكاتب الصحفي جابر القرموطي، ظهر من خلاله وهو يكشف عن هواية جديدة له بعيداً عن الإعلام، وهي العزف على العود والغناء، وظهر القرموطي بالمقطع وهو يقوم بالعزف على آلة العود لعدد من أصدقائه المقربين، وكان يقدم أغنية يتعلموا.

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جابر القرموطي يتواصل مع جمهوره من خلال فيديوهات الفيس بوك

يشار إلى أن جابر القرموطي، قد اختفى عن الإعلام طوال الفترات الماضية وانشغل في التواصل مع جمهوره من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ومن حين لآخر يظهر لجمهوره ومحبيه من خلال بعض الفيديوهات الكوميدية، التي تعود على تقديمها طوال عمله الإعلامي.

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أما الهضبة عمرو دياب؛ فقد تفاعل جمهوره مع المقطع المصور بشكل كوميدي ساخر، وأكدوا أنها تجربة لطيفة له، ومن الممكن أن يستمر في تقديم هذه المقاطع التي نالت إعجاب الكثيرين.

ويستعد عمرو دياب خلال الفترة الحالية لطرح أحدث أعماله الغنائية الجديدة، التي يطرحها واحدة تلو الأخرى من ألبومه الغنائي الجديد: أنا غير، الذي طرح منه عدة أغانٍ، من بينها: بحبه، وأنا غير، ويوم تلات، التي أثارت ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد العديد من جمهور عمرو دياب أنه يقصد من خلالها زوجاته الثلاث: شيرين رضا، وزينة عاشور، ودينا الشربيني، ولكن تبين أن هذه الأغنية تمت كتابتها قبل 3 سنوات؛ أي قبل دخول دينا الشربيني في حياة الهضبة.



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