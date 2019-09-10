حكيم متهم بالسب والقذف.. فما القصة؟

أكد المايسترو حمادة أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية، أن النقيب الفنان هاني شاكر قد أحال الشكوى التي تقدم بها منصور هندي، رئيس لجنة العمل، ضد الفنان حكيم إلى اجتماع مجلس الإدارة المقبل نهاية الأسبوع الحالي؛ لمناقشتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه. وأكد أبو اليزيد أن النقابة لم تتخذ أي إجراءات بشأن الواقعة، وأن الأمر تمت إحالته للمجلس في الاجتماع القادم. وكان منصور هندي رئيس، لجنة العمل، قد تقدم بشكوى ضد الفنان حكيم اتهمه فيها بالتعرض له ولمندوب النقابة بالسب والقذف قبل حفل له بأحد فنادق القاهرة. كما يناقش المجلس ضمن جدول أعماله في جلسته القادمة كشف حساب الفترة القصيرة المنقضية منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل شهرين، كما يناقش المجلس عدداً من القرارات الاقتصادية المهمة منها رفع قيمة المعاش للموسيقيين نهاية العام الحالي.

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وكانت انتقادات قد واجهها حكيم مؤخراً بسبب اتهامات بادعائه تعرضه لحادث سير من أجل الترويج لحفله الغنائي الذي أحياه مؤخراً واتضاح أنه لم يتعرض لأي حوادث.

يُذكر أن حكيم أشعل حفله الأخير بالعديد من أغنياته القديمة والجديدة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وطالبه بإعادة بعضها أكثر من مرة.